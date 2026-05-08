Nuovo scudetto, nuovo tatuaggio. Federico Dimarco non perde tempo e a neanche una settimana esatta dalla conquista del 21esimo tricolore della storia nerazzurra decide di marchiare su pelle il nuovo trofeo. Come testimoniato da uno scatto pubblicato poi su Instagram dal tatuatore Alberto Marzari, il numero 32 interista ha scelto il polpaccio destro per la nuova opera d'arte. 

Appena sopra un altro tattoo di San Siro spicca lo scudetto, arricchito dal numero 21 nero con i bordi azzurri e dalla scritta 'Campioni d'Italia 2025/26'. Un modo 'alla Dimarco' per festeggiare l'ultima coppa messa in bacheca. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 16:27
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.