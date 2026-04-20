Nicola Berti, ex centrocampista che ha giocato per 10 anni nell'Inter (1988-98) e che si è laureato vice-campione del mondo con l'Italia nel 1994, ha sposato la sua Hayet, la storica compagna e mamma dei figli Leonardo e Lorenzo. Come evidenzia Corriere.it, Berti ha scelto il litorale del sud-est siciliano per il matrimonio: la cerimonia si è tenuta a San Lorenzo, vicino a Marzamemi, presso Agua Beach.