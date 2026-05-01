Inter-Parma domenica sera non sarà solo la grande occasione per i nerazzurri di ottenere matematicamente la vittoria dello Scudetto sul campo, ma è anche foriera di parecchi incroci. Cristian Chivu, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Ange Bonny, Matteo Darmian e... Mateo Pellegrino. Ma cosa c'entra l'attaccante argentino che tanto bene sta facendo con la maglia dei ducali? Ne parla la Gazzetta dello Sport, che torna indietro di circa 16 anni e rivela come il centravanti sia a tutti gli effetti un ex nerazzurro, in senso molto largo ovviamente.

Bisogna tornare al 2010, quando dopo aver conquistato lo storico Triplete e aver salutato José Mourinho, Massimo Moratti si affidò a Rafa Benitez per guidare dalla panchina i campioni di tutto. Il vice dello spagnolo all'epoca era Mauricio Pellegrino, ex calciatore di Barcellona e Liverpool tra le altre e suo figlio, Mateo, venne aggregato ai pulcini dell'Inter per muovere i primi passi nel calcio. Dopo l'esonero di Benitez, a fine 2010, Mauricio tornò in Argentina diventando primo allenatore con Estudiantes, Independiente e Lanus e ovviamente la famiglia lo seguì.

Domani sera Mateo avrà l'occasione di rinviare la festa Scudetto dell'Inter, lui che viene accostato spesso a Hernan Crespo che, guarda caso, ha vestito sia la maglia nerazzurra sia quella gialloblu. Non proprio come Pellegrino, che l'Inter l'ha vissuta per pochi mesi da provetto calciatore.