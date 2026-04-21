La maglia indossata da Nicolò Barella durante Inter-Cagliari, match giocato venerdì scorso a San Siro, stata consegnata ieri a un piccolo tifoso di Guspini appassionato di calcio che ha come idolo proprio il centrocampista dei nerazzurri. Come si legge sull'edizione online de L'Unione Sarda, è stato Renato Copparoni, ex giocatore rossoblu, a farsi portavoce della richiesta direttamente con Barella, che non ha esitato un secondo ad accontentare il suo piccolo fan.

Dopo il triplice fischio che ha sancito la netta vittoria dei padroni di casa sul Cagliari, peraltro anche grazie a un gol di Barella che non ha esultato per rispetto della sua ex tifoseria, la divisa è stata affidata ad Alessandro Steri, team manager dei rossoblu, per poi arrivare nelle mani del bimbo lunedì.