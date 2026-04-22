Continua ininterrottamente la costruzione di un forte legame tra l'Inter e il mondo americano, che sia cinematografico, musicale o sportivo. Ieri sera assieme ai circa 73 mila spettatori presenti al Meazza per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como c'era anche un atleta assai noto per chi ama o semplicemente segue la NBA. Si tratta di Jordan Poole, guardia dei New Orleans Pelicans suo malgrado in vacanza per aver mancato con la propria franchigia l'accesso ai playoff, attualmente in pieno svolgimento.

Poole, dopo essersi 'sottoposto' a tutte le attività previste in questi casi dal club per i propri ospiti, si è presentato al Meazza con un look assai metropolitano e portando con sé la maglia dell'Inter personalizzata con il suo nome. E prima e dopo partita ha scambiato abbracci con Nicolò Barella, che da grande appassionato di basket Made in USA non ha perso l'occasione. 'Everyone say Hi to Jordan Poole', il claim della clip realizzata dalla Media House nerazzurra.