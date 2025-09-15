La prima partita dell'Inter nella Champions League in partenza sarà trasmessa a partire da mercoledì alle 21 su Amazon Prime Video. insieme a Giulia Mizzoni ci saranno due vecchie conoscenze dei nerazzurri come Clarence Seedorf e Julio Cesar, oltre a Luca Toni.

Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato da bordocampo, Gianpaolo Calvarese sarà nella VAR Room di Prime.