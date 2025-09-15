Massimo Moratti potrebbe presto lasciare l'istituto Humanitas. L'ex presidente dell'Inter è ricoverato dal 26 agosto scorso a causa di una polmonite ed è stato anche intubato in terapia intensiva, prima di essere estubato e trasferito in reparto.

Le condizioni migliorano e da giorni ha avviato la riabilitazione fisica. Le dimissioni potrebbero arrivare entro una settimana.