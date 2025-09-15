Spazio a commenti e analisi di Juventus-Inter 4-3. La squadra nerazzurra fa i conti ancora con i soliti errori del passato, Sommer finisce sul banco degli imputati. Tifosi infastiditi dal comportamento di Thuram nel finale di gara.

