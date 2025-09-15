L'Inter è al lavoro per preparare l'esordio in Champions League, in programma mercoledì sera ad Amsterdam contro l'Ajax. Come riportato da Sky Sport,

Chivu ha l'intero gruppo a disposizione ad Appiano Gentile, fatta eccezione per Darmian che ha un leggero mal di schiena.

Il difensore nerazzurro, entrato nel finale di gara contro la Juventus, verrà valutato domani mattina nella rifinitura prima della partenza prevista nel pomeriggio per Amsterdam.