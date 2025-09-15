In attesa della delibera per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza a Inter e Milan, che dovrebbe arrivare alla giunta giovedì prossimo, il Comitato Referendum X San Siro torna a proporre il referendum, già bocciato dal Collegio dei garanti del Comune. La presidente del Comitato, Anna Camposampiero, ha spiegato le loro motivazioni durante una conferenza stampa indetta per l'occasione: "Ad oggi riteniamo che siano tornate le condizioni per chiedere che entrambi i quesiti referendari, uno abrogativo per chiedere che venga abolita la delibera sull’interesse pubblico del progetto stadio, e il secondo propositivo per chiedere che venga ristrutturato il Meazza, siano sottoposti ai cittadini".

Il Comitato ha chiesto dunque di sottoporre di nuovo "all’attenzione del Collegio dei Garanti del Comune i quesiti e, se questi daranno l’ok, dovranno raccogliere 14mila firme" si legge su Calcio e Finanza che riporta anche le parole dell'avvocata Veronica Dini: "Ormai è chiaro che lo stadio non verrà riqualificato e chiediamo che la proposta di referendum venga messa all’ordine del giorno dei garanti. Per sostenere i diritti dei cittadini che sono stati violati. L’unico no che accetteremo dal Collegio dei Garanti sarà perché ci diranno che il vincolo di tutela sui 70 anni del secondo anello è già scattato e quindi lo stadio non si potrà più abbattere".

Qualora il Comune non avallerà la proposta, l’intenzione del Comitato è di procedere ancora una volta per vie legali tentando il ricorso. "Ormai siamo al di là del bene e del male sulla vendita dello stadio" ha aggiunto il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi che poi aggiunge: "Il Comune e i club si mettono d’accordo per 197 milioni di euro e tutti ragioniamo su questo, poi si mettono d’accordo per un regalo di 36 milioni. Si contratta sullo sconto sul regalo. Si contratta su più verde, ma viene cementificato un prato con degli alberi. Poi la cosa più ridicola è che si chiede la regia pubblica, ma in sei anni è stato fatto fare tutto al privato e noi chiediamo la regia pubblica quando lo stadio lo vendiamo".