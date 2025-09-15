Le difficoltà nei colloqui tra il Bayern Monaco e Dayot Upamecano per il rinnovo di contratto di quest'ultimo, la cui scadenza è fissata per giugno 2026, sono imputabili... alla lingua. Lo ha detto scherzando Max Eberl, direttore sportivo del club tedesco, in un'intervista ad Abendzeitung: "I colloqui si svolgono in francese. 'Très bien'. Non conosco altre parole in francese oltre a queste. Ecco perché non abbiamo ancora fatto progressi", la battuta del dirigente.

Come noto, l'Inter è molto attenta alla situazione pronta ad approfittarne nel caso in cui il difensore francese diventasse free agent.