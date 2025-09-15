Dopo le sue parole a Sky, Manuel Locatelli presenta l'eurogara di domani contro il Borussia Dortmund anche in conferenza stampa dove il capitano della Juventus cita ancora una volta la vittoria di sabato scorso ottenuta contro l'Inter: "Arriviamo molto carichi e la partita ci ha dato molto entusiasmo, perché abbiamo vinto il Derby d'Italia. Quindi sicuramente è una cosa bellissima, siamo carichi, stiamo bene, siamo fiduciosi. Domani comincia la Champions League che è la competizione più bella che c’è, siamo in casa nostra ci sarà una bella atmosfera e sentire quella musichetta sarà speciale e quindi siamo molto carichi".

La Champions si vince con il miglior attacco..

"È un competizione diversa, più corta, c'è molta qualità davanti. Ci sono varie squadre che giocano in maniera diversa. L'anno scorso il Psg ha vinto per la qualità davanti ma anche per le parate di Donnarumma".

È un momento in cui servirà cavalcare l'entusiasmo?

"Ci vuole equilibrio, analizzare quello che abbiamo sbagliato contro l'Inter. Domani l'avversaria è diversa e dobbiamo essere equilibrati. Ci vuole la fiducia, ma abbiamo preso anche tre goal sabato".