Cancellare la sconfitta contro la Juventus e ripartire in Champions League per ritrovare tutte le certezze. Questa è la doppia missione dell'Inter che mercoledì sera esordirà in Europa ad Amsterdam contro l'Ajax. Cambio tra i pali dopo gli errori pesanti di Sommer contro la Juve, le ultimissime di formazione e la verità sulle voci su Mourinho.

