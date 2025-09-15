È stato definito il derby senza portieri quello andato in scena sabato pomeriggio all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, vinto dai bianconeri con la colpevole partecipazione di Yann Sommer, peggiore in campo degli uomini di Chivu. A parlarne è lo storico portiere della Nazionale italiana, Dino Zoff che 'assolve' lo svizzero e il dirimpettaio Di Gregorio, anche lui colpevole di qualche leggerezza.

"La definizione di derby senza portieri mi sembra assai ingenerosa. Di Gregorio e Sommer sono stati accomunati da una giornata sfortunata nel senso che hanno ricevuto pochi tiri in porta e, quei pochi, si sono tramutati in gol. Ma non certo per colpe attribuibili unicamente a loro" ha detto l'ex bianconero chiamato poi a rispondere anche sull'estremo difensore dell'Italia, Gigio Donnarumma, fresco di esordio al Manchester City, squadra alla quale è passato dopo l'addio al PSG: "Gigio è stato protagonista della Champions al Psg. E quando un portiere diventa l'attore principale di un grande trofeo, magari l'allenatore soffre il ruolo di comprimario. Ma la mia è solo un'ipotesi".