Dopo aver lanciato ufficialmente la terza maglia per la stagione 2025/26 (l'esordio è in programma domenica sera a San Siro in Inter-Sassuolo), è arrivato il momento di scoprire la nuova linea di allenamento nerazzurra per la Champions League.

Ci ha pensato Qatar Airways a svelarla. La compagnia aerea, Official Main Training Kit Partner dell'Inter, ha pubblicato alcuni scatti sui social con Lautaro, Barella e Calhanoglu testimonial e modelli.