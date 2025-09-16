Prepariamoci insieme ad Ajax-Inter, match d'esordio dell'Inter nella Champions League 25/26. Le ultimissime di formazione. Spazio anche all'annuncio del sindaco di Milano, Beppe Sala, su San Siro e sulle novità legate al tema stadio.
Sezione: Focus / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 11:10
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
