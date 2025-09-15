"Juve-Inter è stata una partita emozionante. Abbiamo visto però subire dei gol che difficilmente squadre di A dovrebbero incassare, sia da una parte che dall’altra", ha detto Dario Canovi a TMW, dove ha parlato ampiamente del derby d'Italia andato in scena allo Stadium lo scorso sabato e della squadra di Cristian Chivu, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva.
Sette gol in una partita...
"Tre dei quattro gol subiti l'Inter non può permettersi di prenderli, stessa cosa la Juventus. Per mezz’ora i bianconeri hanno giocato in difesa, sono stati fortunati e hanno sfruttato gli errori dell’Inter".
L'impatto di Chivu?
"Visti i risultati l’impatto non è stato granché. Se dopo tre partite sei già a sei punti dalla Juve e dal Napoli beh.... cominciano ad essere sei punti da recuperare".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
