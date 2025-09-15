Finisce 1-1 l'ultimo posticipo di A tra Como e Genoa. Partita molto frizzante al Sinigaglia, soprattutto nel primo tempo particolarmente battagliero in mezzo al campo tra le due formazioni. Al minuto 13 ci pensa Nico Paz a trovare il gioiello vincente: una perla rara, ma nemmeno troppo considerando le qualità tecniche dell'argentino. Movimento a 360 e proiezione direttamente all'angolino, dove Leali non può arrivare. Nel secondo tempo l'aggressività non diminuisce: al minuto 89 espulso Jacobo Ramon per un'entrata dura su Messias. Al 92' Ekuban trova il pareggio in mischia.

Sezione: News / Data: Lun 15 settembre 2025 alle 22:47
Autore: Niccolò Anfosso
