"Il calendario di Champions dell'Inter è clamorosamente diviso tra le prime quattro partite 'più facili' e le seconde quattro partite che sono terribili. Per avere una competizione felice, i nerazzurri devono fare dodici punti con Ajax, che è l'avversario più complicato dei primi quattro, Slavia Praga, Union SG e Kairat. Non ne bastano dieci perché poi affronta Liverpool e Arsenal a San Siro, oltre ad Atletico e Borussia fuori casa. Non ci sono alternative". E' il pensiero espresso dal giornalista Paolo Condò a Sky Sport.