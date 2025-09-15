"Può essere un'informazione in più ma non mi sembra decisivo. Abbiamo bisogno di un grande calcio più che di queste cose, accettabili ma proiettate verso un mondo che il calcio non lo ha conosciuto. Se la tv le accetta, verranno adottate: ormai comandano loro". Così Paolo Casarin, ex arbitro internazionale, ha commentato a Radio Anch'io Lo Sport, l'introduzione della RefCam in Serie A.