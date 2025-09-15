Superato lo step derby d'Italia, tra le due squadre impegnate lo scorso sabato nel match dell'Allianz Stadium è la Juventus a scendere per prima sui campi europei. La squadra di Tudor affronterà il Borussia Dortmund domani nella gara d'esordio in Champions League, un match che il capitano, Manuel Locatelli presenta anche a Sky Sport, dove torna a parlare di Juve-Inter.

La squadra arriva all'esordio europeo ancora con l'adrenalina addosso?

"L'adrenalina c'è, anche perché comincia la competizione più bella. Sentire la musichetta domani in casa sarà speciale e ovviamente ci sarà ancora l'entusiasmo per l'aver vinto il derby d'Italia".

Come arriva la squadra a livello psicologico all'appuntamento?

"Arriviamo bene, chiaro che anche con l'Inter abbiamo sbagliato qualcosa perché abbiamo subito 3 gol. Ma la forza del gruppo è questa, l'andare avanti nonostante le difficoltà e questa dovrà essere sempre con noi".

Vedremo sempre una Juventus giocare di rimessa come accaduto con l'Inter?

"Ogni gara fa storia a sé. L'Inter è stata brava ma in certi momenti anche lei si è schiacciata. Dovremo essere più aggressivi perché a volte con l'Inter questo ci è mancato, ma stiamo bene e siamo in fiducia e quindi dobbiamo andare avanti così".