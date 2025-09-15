A poche ore dal calcio d'inizio della nuova edizione della Champions League, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique rivive per il magazine 'The UCL Show' le emozioni dell'ultimo cammino europeo, culminato con la vittoria finale a Monaco di Baviera contro l'Inter: "Abbiamo vissuto le prime giornate sul filo del rasoio, meritavamo di fare più punti. Poi la squadra è migliorata, soprattutto nel conto dei gol segnati, con la ciliegina sulla torta della finale vinta coi nerazzurri. Questa è una partita che sogni sempre di raggiungere, da giocatore non ho mai avuto la possibilità di disputare una finale poi da allenatore ho avuto la fortuna di poterne fare due".

L'ultima è stata quella del grande trionfo contro la squadra di Simone Inzaghi: "È stato un momento che è passato alla storia, immagini bellissime. Tanti momenti e tanta sofferenza; che poi è quello che ti fa apprezzare meglio le cose. Se soffri fai tesoro dei momenti felici, quindi è stata la stagione perfetta. Ancora oggi, se camminiamo per Parigi, la gente ci ringrazia. Quest'anno puntiamo a vincere di nuovo tutto, siamo convinti di ripetere la scorsa stagione. Vorrebbe dire passare alla storia in grande stile e questo ci dà grande motivazione".