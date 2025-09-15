E' durata appena mezzora la prima partita con la maglia dell'Hellas Verona di Roberto Gagliardini, costretto a uscire dal campo per un infortunio alla spalla. Trenta minuti giocati contro la Cremonese che hanno entusiasmato Paolo Zanetti, tecnico degli scaligeri, convinto che l'ex centrocampista dell'Inter saprà ritagliarsi una stagione da protagonista una volta ristabilitosi dall'infortunio: "Lo giudico per la mezz'ora che ha fatto: ha giganteggiato - ha detto in conferenza stampa -. Un ragazzo arrivato da otto giorni, prima della partita vi dicevo quello che poi lui oggi ha confermato. Il campionato di Gagliardini non è finito, deve ancora iniziare. Lui è andato in ospedale per ridurre la lussazione, vediamo. Ma è destinato ad essere un punto fermo della squadra".