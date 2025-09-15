Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista del Pisa cresciuto nell'Inter e per il quale il Biscione vanta ancora il contro-riscatto, ha parlato in conferenza dopo il ko contro l'Udinese: "Ho una grande opportunità di migliorare e crescere di partita in partita. Ho già esordito con l'Inter ma questa è una grande chance".

Sezione: News / Data: Lun 15 settembre 2025 alle 21:22
Autore: Niccolò Anfosso
