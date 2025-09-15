Anche Stefano Sorrentino analizza la situazione difficile dell'Inter negli studi della 'Domenica Sportiva', partendo dal mancato inserimento dei nuovi acquisti nella partita contro la Juventus: "Sembra che ci sia qualcosa che blocchi e che fa sì che l'Inter non riesca a cambiare. Ci sono giocatori che devono giocare per forza, che lo facciano bene o sottoritmo; però Lautaro Martinez si vedeva che non era quello che conosciamo. A volte è preferibile riposare ed essere decisivo negli ultimi 15-20 minuti, perché con la Juventus non è nemmeno sceso in campo. E credo abbia bisogno di giocare Josep Martinez, visto che Yann Sommer ha perso di reattività; avrà bisogno di essere provato nel pacchetto difensivo perché non sarà semplice. Lo svizzero sa poi che giocherà sempre quindi perdi qualcosa come stimoli".