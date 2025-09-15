Per Napoli, Inter, Atalanta e Juventus è il momento dell’esordio europeo. Tra martedì e giovedì si gioca la prima giornata della Champions League, con l’Italia che rispetto allo scorso anno avrà una squadra in meno. Mercoledì sarà una partita speciale per Cristian Chivu, che affronterà un Ajax del quale ha vestito la maglia da giocatore. Ad Amsterdam, però, anche alla luce della sconfitta in campionato contro la Juventus che ha seguito quella contro l’Udinese, non ci sarà spazio per i sentimenti: l’Inter ha bisogno di tre punti e di fiducia. Il «2» vale 1,85 e ha una quota più bassa rispetto alla vittoria degli olandesi e al pareggio, proposte entrambe a 3,85.

Lautaro Martinez a 2,30 e Marcus Thuram a 2,60 restano i maggiori indiziati per un gol, in una partita da Over (1,65, con l’Under a 2,15) e Goal (1,57, con il No Goal a 2,25).