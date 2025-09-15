L'ex nazionale lussemburghese Maxime Chanot, ospite negli studi di RMC Sport in Francia, diffida delle parole di Benjamin Pavard successive alla vittoria dell'Olympique Marsiglia sul Lorient, quando ha dichiarato il suo amore per la squadra e per la città. A suo dire, l'obiettivo dell'ex difensore dell'Inter non era quello di tornare in patria: "Non era nelle ultime due settimane che l'Inter volesse cedere Pavard. Credo che Pavard all'inizio non volesse venire all'OM, ​​voleva rimanere all'estero".