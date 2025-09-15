"Non possiamo goderci la vittoria con l'Inter neanche due giorni..." dice, ridendo, Igor Tudor a Sky Sport durante l'intervista pre-Champions League rilasciata come di consueto all'emittente televisiva, dove l'allenatore della Juventus si proietta alla sfida di domani contro il Borussia Dortmund, tornando prima sulla sfida vinta lo scorso sabato contro gli storici rivali. "Bisogna recuperare in fretta, due giorni sono pochissimi. I giocatori devono essere bravi quando c'è così poco tempo per recuperare, serve anche mangiare e dormire bene perché sono cose che cambiano la vita. E mentalmente bisognerà scegliere quelli giusti".

Gli aspetti negativi della vittoria sull'Inter?

"Noi non eravamo ai nostri livelli, ma abbiamo vinto comunque e questo è stato un bel segnale. In passato abbiamo fatto molto meglio e in futuro lo faremo di nuovo. L'Inter è molto forte, negli ultimi 5 anni la rosa è stata la più forte di tutti. C'è grande gioia nell'aver vinto ma anche consapevolezza di poter fare meglio".