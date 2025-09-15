"Il gol di Adzic all’Inter non mi ha stupito, in allenamento l’ho visto segnare tante volte in quel modo". Parla così Stevan Jovetic, oggi 35 anni e attaccante dell'Omonia Nicosia. L'ex interista, alla Gazzetta dello Sport, commenta la rete del connazionale nel Derby d'Italia e non solo.

Ha sentito Adzic dopo il gol all’Inter?

"Sì. Ho detto a Vasilije che meritava una gioia così, ma quel gol deve essere soltanto un inizio. Tratto Adzic come un fratellino: l’anno scorso gli ho consigliato di andare a giocare con la Next Gen per ritrovare il ritmo e di imparare in fretta l’italiano. È un ragazzo sveglio".

Calcia davvero così forte?

"Non mi piacciono i paragoni, ma nel modo di calciare ricorda Lampard. Adzic riesce a imprimere al tiro forza e potenza senza prendere la rincorsa. Avete presente il gol all’Inter? Un mezzo passo e... boom in porta. Non si vedono molti giocatori così. Ma lasciamolo sereno. È un ragazzo di 20 anni, deve divertirsi senza troppe pressioni".

La Juventus è in testa alla classifica con il Napoli a punteggio pieno: lotterà per lo scudetto?

"Il Napoli di Conte è la grande favorita e l’Inter resta la prima rivale. La Juventus può diventare la mina vagante".

