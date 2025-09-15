Finisce senza reti Verona-Cremonese, penultima gara della terza giornata della Serie A 2025-26. Allo stadio 'Marcantonio Bentegodi', i grigiorossi di Davide Nicola mantengono l'imbattibilità nel torneo strappando un pari prezioso dopo le vittorie a spese del Milan e del Sassuolo.

Dal canto suo, l'Hellas muove la classifica collezionando il secondo punto nei primi 270'. Da segnalare l'esordio nel campionato italiano di Jamie Vardy e l'infortunio occorso all'ex centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, costretto a uscire alla mezzora per un problema alla spalla

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 15 settembre 2025 alle 20:53
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
