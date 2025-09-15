Ieri sera è arrivata la prima vittoria in questa Serie A del Sassuolo, capace di battere la Lazio 1-0 grazie al gol di Alieu Fadera. Tre punti per muovere la classifica e per aumentare l'autostima in vista di una stagione in cui non sarà facile conquistare la salvezza, come spiegato da Fabio Grosso a margine del match del Mapei Stadium: "Non siamo né bloccati né sbloccati, noi partecipiamo nuovamente a questo campionato difficilissimo che ci propone difficoltà grandissime. La bravura in questa categoria è saper resistere alle difficoltà. Poi ci sono i dettagli che spostano: l'altra volta poteva andare meglio, oggi (ieri, ndr). Muric fa una grande parata e poi noi andiamo a fare gol. I risultati spostano gli umori, gli umori spostano i risultato. Noi sappiamo che dovremo resistere alle difficoltà", le parole del tecnico dei neroverdi. Che domenica sera sarà a San Siro, ospite dell'Inter.