Mentre il match d'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund è alle porte, il pensiero di Igor Tudor continua ad essere riportato sulla sfida vinta sabato scorso contro l'Inter, gara che il tecnico bianconero è chiamato a ricommentare durante la conferenza stampa della vigilia dell'euro match di domani contro i tedeschi: "Abbiamo giocato contro la squadra più forte della seria A per la rosa, secondo me sono avanti anche al Napoli. Noi abbiamo vinto non facendo il massimo del nostro livello e con qualche piccola problematica che abbiamo avuto. Sono mancati due/tre che alzano il livello e ci sono due/tre nuovi. Alcuni non sono ancora a posto, alcuni erano reduci dalla Nazionale. Non eravamo al massimo e abbiamo vinto, questa è una mia osservazione sincera. Mi piace aver vinto anche così", ha detto l'allenatore croato.

Ti senti pronto per la Champions? Cosa pensi del turnover?

"Non si può fare una programmazione lunga. Devo valutare lo stato di forma e se qualcuno può giocare. Si vede cosa è successo, si vede lo stato individuale, lo stato di forma e caratteristiche, cosa c’è sabato e cosa no. Non c’è più avanti Io mi sento pronto a fare l'allenatore e a fare il mio lavoro al massimo. La partita di domani non si prepara in maniera diversa rispetto a quella contro l'Inter. Non c’entra niente Champions, Conference o altro, ognuno la prepara al massimo delle sue potenzialità".

Sulla prestazione di sabato..

"Possiamo fare di più, si può fare meglio ma non vuol dire che abbiamo sbagliato. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, le motivazioni sono quelle, non ci sono differenze di preparazione con l'Inter".

Lei preferisce l'1-0 o un 4-3?

"Io quando allenavo Verona dicevo di preferire il 4-3 all'1-0. Tre anni fa. La mia filosofia: prima cosa vincere, poi se si possono fare più goal, facciamo goal. A me piace il calcio offensivo e attaccare, ma dipende dalle caratteristiche dei giocatori. L'obiettivo è vincere, poi sì io sono per il goal. Meglio un 3-0".