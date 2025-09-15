"A prescindere dal risultato dal derby d'Italia, dove l'Inter strameritava di vincere, voglio vedere qualcosa in più da Chivu, qualcosa di diverso non legato al passato. Mi sembra di vedere il copia e incolla di Inzaghi, Ha delle potenzialità come allenatore, ma le deve far vedere. Quando lo sento parlare mi sembra uno che può cambiare l'Inter". Lo ha detto Nicola Ventola nel primo appuntamento stagionale di 'Viva El Futbol'.