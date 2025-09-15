Comincerà dopodomani, mercoledì 17 settembre, il cammino dell'Inter Primavera di Benny Carbone nella Youth League 2025-26: i nerazzurrini saranno ospiti dell'Ajax, allo Sportcomplex de Toekomst di Amsterdam, per la prima giornata della Fase Campionato della competizione. La sfida, che comincerà alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.