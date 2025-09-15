Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'Inter dopo la sconfitta per 4-3 rimediata contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato.

"L'Inter è ancora da Scudetto perché a tratti ha anche dominato, ha preso dei gol e ha dei problemi, è vero. Però ha ancora le sue chance - le sue parole -.. Sei gol in tre partite sono troppi. Nel 2010, dopo il Triplete, non ci fu la volontà di cambiare. L'Inter non può cambiare prendendo giocatori a 40-50 mln. Sarà anche a fine ciclo, l'allenatore deve fare qualcosa ma sono i giocatori che devono risollevarsi da soli".