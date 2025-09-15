Presentazione ufficiale come nuovo giocatore dell'Udinese per l'attaccante polacco Adam Buksa, che ai cronisti intervenuti in conferenza stampa ha parlato del suo impatto con l'Italia: "Le prime due settimane sono state difficili perché mi sono dovuto adattare subito, pretendo chiaramente di più da me stesso, ma in queste due gare il risultato è stato buono e siamo già in una buona posizione. La Serie A è un campionato difficile per gli attaccanti, ci sono tanti duelli con difensori forti. Abbiamo la fortuna di avere attaccanti forti in squadra e l'inizio è stato buono, c'è però ancora molto in futuro che possiamo fare".

Conoscevi già qualcosa dell'Udinese?

"Nel mondo tutti conoscono l'Udinese, ci sono stati tanti giocatori polacchi che sono passati qui. Ho parlato con Piotr Zielinski in Nazionale e mi ha detto tante belle cose, mi ha confermato che mi trovo nel posto giusto per la mia carriera".