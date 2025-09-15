Se il fatto che Luka Modric continui a brillare anche a 40 anni e anche nel nuovo campionato non stupisce, come afferma serenamente il procuratore del centrocampista croato, meno conosciuto e tutto da scoprire è il connazionale e ora anche cugino, Petar Sucic. Il neo centrocampista nerazzurro ha già dato sfoggio delle qualità e del talento di cui dispone, peculiarità tutt'altro che sconosciute all'agente Marko Naletilic che, intervistato da Tuttomercatoweb.com per parlare del centrocampista del Milan, è stato sollecitato a rispondere anche sul numero 8 di Cristian Chivu.

Che ne pensa di Petar Sucic? Può essere una colonna nell'Inter e nella Croazia?

"Sucic sarà assolutamente una colonna sia per l'Inter che per la nazionale della Croazia. Lui è una combinazione di talento, predisposizione fisica e sopratutto carattere. Se il starà bene fisicamente arriverà certamente a livelli mondiali".