L'esordio in Champions League sul campo dell'Ajax offre all'Inter l'occasione di mettere per un attimo da parte il brutto avvio in campionato. Dopo la sconfitta con l'Udinese prima della sosta, sabato scorso è arrivato un ko ancor più doloroso per mano della Juve, un 4-3 che Cristian Chivu ha inquadrato così a Radio Rai 1: "Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente - ha ammesso il tecnico romeno -. Abbiamo mostrato qualità, personalità e la voglia di dominare la partita. Poi anche nei momenti di difficoltà, quando siamo andati sotto due volte, non abbiamo perso la lucidità e siamo riusciti anche a ribaltarla. Ci è mancata la gestione degli ultimi dieci minuti. Dobbiamo imparare dalle sconfitte e capire che in certi momenti dobbiamo fare cose diverse rispetto a ciò che siamo abituati a fare, senza perdere le certezze: questa squadra sa fare molte cose, deve migliorare nella gestione".

A proposito della sfida di Amsterdam di mercoledì sera, Chivu ha aggiunto: "Il bello del calcio è che arriva subito la prossima partita, nella quale dovremo migliorare la prestazione di sabato. Dovremo trovare la cattiveria, l'orgoglio e la rabbia che nasce dall'amarezza della sconfitta con la Juve. Arriva questa competizione che l'Inter vuole onorare come sempre negli ultimi anni. E' sempre difficile giocare ad Amsterdam, dobbiamo andare a fare una grande prestazione".