A commentare la falsa partenza dell'Inter in questo campionato arriva anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ai microfoni di GR Parlamento, nel corso de 'La Politica nel Pallone', offre la sua analisi della situazione: "Non dobbiamo considerare le ultime tre partite ma anche la coda dello scorso campionato. Emerge che l'Inter ha preso troppi gol negli ultimi 15 minuti e l'ultimo campionato è iniziato sulla stessa linea. Non darei colpa a Cristian Chivu o alla squadra, perché hanno i meriti del gioco perché per 60 minuti l'Inter ha dominato sulla Juve. Poi però arrivano le sbavature individuali che quando si ripetono qualcosa significano. Io noto che tutte le concorrenti si sono rinforzate con giocatori di esperienza, solo l'Inter si è rinforzata, per così dire, con gente di esperienza tranne uno che però con la Juve non erano nemmeno in campo. Capisco l'idea della società di vendere giocatori con guadagno in prospettiva, ma nell'immediato è penalizzante. La sterzata o non la vuoi dare o la dai cambiando gli interpreti; cambiare gioco con gli stessi interpreti è molto difficile. Mi auguro che Chivu riesca in breve tempo a imprimere le sue idee nella testa di chi gioca, ma per cambiare ci vuole coraggio. Dei nuovi, 2-3 vanno fatti giocare se no era inutile comprarli; metto tra questi anche Davide Frattesi che non è nuovo ma è ancora inutilizzato".

L'Inter però subì sei gol nelle prime tre giornate anche nell'anno dello Scudetto di Antonio Conte: "Questo è un bene, ma mi preoccupa il fatto che mai avevamo raccolto un risultato così negativo dopo un tempo inverosimile. Per risolvere i problemi servono scelte coraggiose. Ad esempio, c'è paura di apparire difensivisti: ma quando vinci 3-2 a Torino negli ultimi dieci minuti, non levi un difensore per un altro ma levi un attaccante per un difensore. Metterei l'autobus davanti alla porta, in stile Giovanni Trapattoni che metteva Beppe Baresi quando l'Inter andava in vantaggio e chiudeva la porta". Chiosa con la griglia del campionato: "Vedo Juve, Milan e Inter alla pari, però dietro il Napoli".