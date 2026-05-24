A soli 18 anni, Tomás Aranda, centrocampista del Boca Juniors, sta facendo la differenza nella squadra e la sua crescita rappresenta un’ottima notizia per il club argentino. Le sue prestazioni lo stanno facendo entrare nel radar di diversi club europei grazie al suo grande potenziale. Juan Roman Riquelme, ex bandiera e oggi presidente degli Xeneizes, è pienamente consapevole del valore del giocatore e per questo motivo il club ha fissato una clausola rescissoria molto alta. Qualsiasi squadra interessata, compresa l’Inter che viene citata come sulle tracce del giovane talento dal sito El Crack Deportivo, dovrà quindi pagare una cifra importante per acquistarlo.

Il Boca spara subito alto (ma non troppo)



La clausola di rescissione di Tomás Aranda è fissata a 20 milioni di dollari, cifra stabilita dal Boca al momento della firma del primo contratto professionistico per proteggerlo dall’interesse dei club europei. Aranda ha debuttato in prima squadra il 28 gennaio 2026 entrando dalla panchina nella sconfitta per 2-1 contro Estudiantes de La Plata. Da allora ha giocato 20 partite, segnato 1 gol e fornito 2 assist in 1168 minuti complessivi. L'intenzione del Boca è quella di non perdere il proprio talento come rischia di fare con Exequiel Zeballos, che piace molto anche a Bologna e Napoli in Serie A.