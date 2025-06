Si avvicina la sfida tra Inter e Fluminense e non poteva mancare il commento del doppio ex più importante, vale a dire Felipe Melo. Il brasiliano, raggiunto da DAZN, presenta così il match di domani sera a Charlotte: "Ho avuto l'opportunità di giocare in entrambe le squadre, che hanno contato molto nella mia carriera. Penso che siano due squadre alle prese con momenti differenti: l'Inter, anche se non ha vinto la Champions League, sta comunque vivendo un buon momento perché è arrivata in finale ed è una cosa importante. Il Fluminense è una squadra che vive molti alti e bassi, ha perso una finale contro il Flamengo che è la sua più grande rivale. Nel campionato brasiliano alterna partite buone ad altre meno. Nel Mondiale per Club, ha fatto la partita migliore contro la squadra più forte del girone, ovvero il Borussia Dortmund; ma nelle altre due ha deluso e ha corso un rischio inutile di non qualificarsi agli ottavi".

Ma come finirà domani sera? "Col dolore nel cuore, dico che passerà l'Inter. il Fluminense è una buona squadra, che ha giocatori d'esperienza come Thiago Silva e Fabio, un fuoriclasse come Arias e un giocatore forte come Martinelli. Ma l'Inter ha una rosa migliore, gioca meglio a calcio, e in questo Mondiale sta vivendo un momento migliore come si è visto con il River Plate dove ha giocato una partita spettacolare".

