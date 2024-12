Beppe Bergomi è come di consueto uno degli ospiti di Sky Calcio Club e nel suo intervento in studio analizza anche quanto detto da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, nelle parole che ieri hanno fatto il giro dei media. "Non era riferito all'Inter - dice Bergomi -. L'Inter è rimasta sempre in lotta per lo scudetto, ne ha vinto un altro, ha vinto cinque Coppe e ha fatto una finale di Champions. Se era quello il motivo...".