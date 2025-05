Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi anche sull'eliminazione in Champions. Come l'abbiamo vissura? "Ultimamente, nelle ultime settimane, abbiamo respirato un'atmosfera rilassata in squadra e siamo stati felici di aver concluso una buona stagione con il titolo di Bundesliga. Mi sento molto bene, molto apprezzato. Mi sono goduto i momenti, soprattutto allo stadio. Non vediamo l'ora che arrivi il Mondiale per Club e, naturalmente, vogliamo vincerlo", ha detto ai canali ufficiali del club.