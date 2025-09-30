Protagonista in campo contro lo Slavia Praga, Pioitr Zielinski si intrattiene anche nella mixed zone del Meazza per commentare la serata con i giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it: "Era importante vincere stasera, lo Slavia è una squadra tosta e abbiamo approcciato bene, abbiamo mostrato le nostre qualità e sono contento che abbiamo vinto".

Cos'è scattato dopo la sconfitta contro la Juve?

"La consapevolzza che siamo forti, stiamo lavorando duramente in settimana. Purtroppo ci sono capitate due partite storte ma ne siamo usciti fuori".

L'Inter punta ancora allo scudetto come primo obiettivo?

"Le altre hanno 3 punti più di noi, il campionato è ancora lungo e ci sono tantissimi punti da prendere. Noi cercheremo di vincere più partite possibili per arrivare lì in alto".

La squadra sembra in palla fisicamente, avete una gamba diversa.

"Sì, stiamo lavorando bene con lo staff e il mister. Questa è la nostra forza, quello che è mancato all'inizio della stagione ora è uscito fuori. Dobbiamo continuare così e arriveranno le vittorie".

C'è un patto speciale tra di voi?

"Credo che ci sia voglia di vincere. L'anno scorso abbiamo fatto benissimo ma non abbiamo vinto nulla e per il club è una cosa negativa. Quest'anno cercheremo di fare il possibile per vincere qualcosa".

C'è qualcosa di diverso nella maniera di giocare con Chivu?

"Non so dirti, abbiamo qualità e il mister ci chiede altre cose. Ora si vedono i risultati, lui è bravissimo e stiamo lavorando bene".

Quando Lautaro fa il Lautaro non ce n'è per nessuno.

"Certo, non c'è bisogno di parlare di questo ragazzo, fondamentale per la nostra squadra. Ha qualità, siamo contenti di averlo, è un piacere giocare con lui ma non solo con lui perché tutti quanti siamo forti".

L'Inter ha gli stessi punti del Bayern e del Real Madrid, non è poco.

"Noi cerchiamo di fare più punti possibili per andare avanti, abbiamo le qualità per farlo".

Il mister diceva che giocare in Champions è tutta un'altra storia. Bisogna portare fuori il meglio di sé.

"Sì è una competizione prestigiosa per un calciatore, le motivazioni vengono da sole. Stiamo facendo bene, ma anche in campionato abbiamo ripreso il ritmo e cercheremo di tornare presto in alto".

FcIN - Ti aspettavi di giocare? Oggi si è visto il Zielinski prime.

"Diciamo che qualcosina si può ancora migliorare, il mister mi ha dato questa opportunità, penso che creda nelle mie qualità. Sono contento e cercherò di fare sempre meglio".

Hai un obiettivo di gol e assist in questa stagione?

"Sicuramente più dell'anno scorso, in questo devo migliorare. Può essere la stagione giusta".

Ti sentiresti a tuo agio a essere il vice Calhanoglu?

"Diciamo che dove il mister mi schiera cerco sempre di fare del mio meglio. La mia posizione naturale è la mezzala ma non è che da vertice basso non saprei giocare. Ho qualità per fare questo ruolo e se mi capiterà cercherò di dare il massimo".