Anche Sport Mediaset ha aperto i suoi microfoni ad Alessandro Altobelli nel giorno del suo 70esimo compleanno. Nel corso dell'intervista, Spillo ha raccontato quello che è il suo rapporto con l'Inter, la squadra con la quale ha raggiunto grandi traguardi: "Per me l'Inter è la mia famiglia, quando voglio andare alle partite sono sempre invitato. Però io ringrazio tutte le squadre dove ho giocato perché veramente mi sono trovato bene, cominciando a Brescia, poi il Latina che mi ha dato la possibilità e mi ha lanciato, ho giocato un anno nella Juve con Giampiero Boniperti e il grande Agnelli. Mi sono tolto tante soddisfazioni e devo dire che ricordo sempre tanto volentieri i miei primi presidenti, mi volevano bene, hanno puntato su di me, ci hanno creduto e devo dire che forse neanch'io mi aspettavo di fare una carriera così bella, poi addirittura campione del mondo, giocare la finale, vincere e segnare, penso che capita a pochi calciatori nella vita".
E dell'Inter di Chivu cosa pensi?
"Tutti erano preoccupati perché Chivu allenava il Parma, non sapevano se era all'altezza o no, oggi leggo finalmente che è un allenatore bravo, è un allenatore che può vincere, è un allenatore che sa di calcio. Ma d'altronde se tutti gli ex calciatori che diventano allenatori il calcio lo sanno, il calcio lo capiscono, tutto sta a farlo entrare nella testa dei altri giocatori".
Chi vedi favorito per lo scudetto quest'anno?
"Allora io penso che Napoli e Inter siano le due squadre che magari hanno qualcosa in più, però non è male neanche la Juve, la Roma, sono tutte squadre che hanno fatto una buona campagna acquisti, che giocano un buon calcio, che hanno ottimi allenatori. Penso che sarà un campionato abbastanza difficile".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:45 Pisa e Inter agli estremi opposti: di fronte chi ha cercato più conclusioni e chi ne ha subite di più
- 21:30 L'ag. di Ederson tenta le pretendenti: "Va in scadenza, l'Atalanta può cederlo già a gennaio a metà prezzo"
- 21:15 Tre nuovi ingressi nel CdA di Armani: presente anche il nipote di Massimo Moratti
- 21:00 Ballotta: "Scudetto, vedo Inter e Napoli sopra a tutte ma in corsa ci sono anche Bologna e Como"
- 20:45 Pisa avvisato, Thuram si scatena con le neopromosse: 5 gol nelle ultime 8 sfide
- 20:30 Dopo Madrid, Zielinski può riprovarci a Pisa: interessante la quota per il gol del polacco
- 20:15 Paolo Baldieri: "Ai giocatori del Pisa dico di godersi la gara con l'Inter. Se segni se ne parlerà fra 40 anni"
- 20:00 Bookies - Inter a Pisa per il rilancio: la vittoria della formazione toscana bancata a nove
- 19:45 Viviano: "Sommer ha dei limiti fisici. Non ha fatto errori gravi ma all'Inter la critica è dietro l'angolo"
- 19:30 Lautaro e Calhanoglu i più prolifici lontano da San Siro: nessuno ha segnato di più in trasferta nel 2025 in Serie A
- 19:15 Altobelli a SM: "Chivu è un allenatore che sa di calcio e può vincere. Eppure erano tutti preoccupati"
- 19:00 liveOra SOLO FATTI, a PISA per VINCERE: LAUTARO dalla PANCHINA? Da LUIS HENRIQUE a MIKI: le ULTIMISSIME
- 18:45 Galliani conta su Allegri: "Spero che porti il Milan a vincere lo Scudetto. Come la prima volta"
- 18:30 Gesti razzisti dei tifosi, multa per l'Atletico Madrid. Sanzione non riferita alla gara con l'Inter
- 18:15 Mondiale per Club 2029, in Europa è partita la corsa per qualificarsi: Inter prima in classifica! Male Juve, Milan e Napoli
- 18:00 Atletico Madrid-Inter, Zielinski spicca su tutti. Spazio anche per Barella e Bisseck
- 17:45 Supercoppa Italiana, in vendita i biglietti per assistere a Bologna-Inter: tutti i prezzi
- 17:30 Sky - Pisa-Inter, Chivu pensa a Luis Henrique: il brasiliano può partire dall'inizio. In attacco torna la ThuLa
- 17:15 Bronzo azzurro al Mondiale U17, Gravina: "Ennesima conferma di quanto talento ci sia in Italia"
- 17:00 Betsson Sport e Inter: prima del derby l’incontro tra Tino, Zanetti e Ricci
- 16:45 Zanetti ricorda le gesta di Ronaldo: "Il Fenomeno è uno solo. Anche Maldini e Costacurta..."
- 16:31 Roma, escluse lesioni per Koné e El Aynaoui: entrambi 'vedono' il Napoli
- 16:17 Chivu, elogi da Sarri: "E' entrato con grande piglio in un mondo difficile, mi è piaciuta la sua personalità"
- 16:03 Telegraaf - Maxwell in contatto con l'Ajax: l'ex Inter è una delle opzioni per il ruolo di direttore tecnico
- 15:48 Sarri ricorda Inter-Juve 2-3 e lo 'scudetto perso in albergo': "In TV abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo"
- 15:34 Pisa, l'ultimo gol all'Inter in casa porta la firma di Dunga: era il 1° novembre 1987
- 15:21 Sky - Verso Pisa-Inter, si avvicina il rientro di Mkhitaryan: secondo giorno in gruppo, ora la palla passa a Chivu
- 15:05 Tomasevic: "I miei ricordi più belli sono legati al Buducnost, lì ho segnato più di 100 gol"
- 14:50 Zenga: "Io mai sulla panchina dell'Inter? Il mio percorso è stato offuscato da allenatori molto più bravi"
- 14:35 Inter, il Pisa non è una squadra materasso: 6 gare di fila senza perdere. E in casa non prende gol da 436'
- 14:21 Bisoli: "L'Inter deve ringiovanire la difesa. Ko con Milan e Atletico? Qualche scivolone ci può stare"
- 14:07 Altobelli: "Mondiale '82, sapevo che avrei lasciato il segno. Spillo? Ecco come è nato il mio soprannome"
- 13:52 Udinese, Runjaic: "Serie A difficile, grandi squadre come Inter, Napoli o Juve hanno già tre o quattro sconfitte"
- 13:38 Caressa: "Inter, problemi evidenti. Il modo di giocare a volte non si sposa con le caratteristiche dei giocatori"
- 13:24 Bergomi: "L'Inter ha sempre le stesse problematiche, da anni dico che ha bisogno di questi tre acquisti"
- 13:10 Serie A, nella 13esima giornata sarà promossa l'iniziativa "Share The Meal - Emergenza Fame"
- 12:56 L'ex arbitro Minelli accusa i vertici arbitrali: "Voti falsificati e graduatorie modificate ex post. Il sistema non è trasparente"
- 12:42 videoAIRC, "Un Gol per la Ricerca": il messaggio di Acerbi
- 12:28 Inter e Qatar Airways insieme per la promozione del calcio per ogni abilità. Zanetti: "Inclusione parte del nostro DNA"
- 12:14 GdS - Chivu indica la strada: serve attenzione e serve "sporcarsi"
- 12:00 STRANGER (ma non troppo) THINGS a MADRID, ora a PISA solo per VINCERE: quanti CAMBI per CHIVU?
- 11:45 CdS - Inter in crisi di risultati, ma non di gioco: per Chivu è un rebus
- 11:30 CdS - Frustrazione Lautaro: cambio non gradito, ma con Chivu nessuno strappo
- 11:16 Luis Alberto: "Scudetto? Tante in lotta, ma senza coppe per il Milan sarà più facile"
- 11:02 Altobelli compie 70 anni: "Inter la mia famiglia, per me veniva sopra ogni cosa. Primi anni, il Becca, Bersellini: vi racconto tutto"
- 10:48 Giovane-Inter, pista da seguire per giugno. Chivu gradisce e la società è d'accordo. Ma occhio alla Liga
- 10:34 Season Ranking, l'Italia a ridosso della seconda posizione: i punteggi aggiornati
- 10:20 Di Canio: "Inter sfortunata? Non esiste, manca fame. Calhanoglu leva la gamba. E a Chivu serve..."
- 10:06 Albertini: "L'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto: ecco perché. Grande reazione dopo l'anno scorso"
- 09:52 Corsera - Difesa alta, big in calo, cambi, mercato: tutti i nodi da sciogliere per Chivu
- 09:38 TS - Atletico-Inter, dati chiari: la squadra pende a sinistra. A gennaio si va su un vice-Dumfries?
- 09:24 TS - Chivu, due aspetti negativi in continuità con Inzaghi. E ci sono un paio di senatori da risollevare
- 09:10 Qui Pisa - Cuadrado salta la sfida da ex. Ai box anche Akinsanmiro e altri tre
- 08:56 CdS - Chivu riabbraccia Mkhitaryan: spezzone a Pisa? Gli altri infortunati...
- 08:42 Klinsmann: "Chivu diretto, lucido e profondo: sta costruendo una grande Inter. Esposito cresce bene, Bisseck può fare l'esterno. E su Lautaro..."
- 08:28 Capello: "Gol di Gimenez? Ecco come si sarebbe potuto evitare. La zona di Chivu..."
- 08:14 GdS - Lautaro furioso per i cambi? Non si esageri con sospetti e insinuazioni
- 08:00 GdS - Chivu recupera Mkhitaryan, non ancora Dumfries. A Pisa riecco Thuram e Luis Henrique dal 1'
- 00:00 Guai a pensare che sia solo una questione di culo
- 23:54 Dzeko: "Facciamo cag***e non meritiamo la maglia, posso dirlo. Però i tifosi devono aiutare non fischiare”
- 23:41 Roma, El Aynaoui si tiene stretto il primato: "Contro il Napoli daremo il massimo, vogliamo dare continuità"
- 23:26 L'Inter ritrova il Pisa: l'ultima vittoria in Serie A firmata da Berti. I precedenti
- 23:11 Il Bologna ne fa 4 al Salisburgo e si rilancia in Europa League. Tonfo Fiorentina in casa con l'AEK Atene
- 22:52 Adani: "Con Gimenez si perde. L'Inter è credibile ma a certi livelli non basta. Ecco perché"
- 22:38 Lautaro prova il sorpasso su Immobile: a Pisa può arrivare un nuovo primato in Serie A
- 22:23 Mandorlini: "Cinque sconfitte in stagione sono tante, ma le classifiche sono buone"
- 22:08 Pellegrini carica la Roma: "Primi perché lo meritiamo, non siamo lì per caso. Napoli? Sappiamo cosa ci aspetta"
- 21:54 Boniek: "Scudetto, vedo una lotta a tre senza la Juve. Italia ai Mondiali? Ve lo auguro"
- 21:40 Roma, Gasperini: "Contro il Napoli dobbiamo fare meglio di quanto fatto con Inter e Milan. Koné non sembra grave"
- 21:25 Marino: "Inter, nessun campanello d'allarme. Col Milan ko immeritato, a Madrid prestazione convincente"