A Pisa potrebbe scoccare l'ora di Luis Henrique. Con Denzel Dumfries ancora ai box per il problema alla caviglia e Carlos Augusto adattato a destra (e reduce da due partite consecutive da titolare), secondo Sky Sport è da considerare viva la possibilità di vedere il brasiliano sulla corsia di destra dal 1' contro i toscani nel match in programma domenica alle ore 15 allo stadio Arena Garibaldi.

Un'altra novità di formazione praticamente certa riguarda invece l'attacco, dove Marcus Thuram dovrebbe prendere il posto di Ange-Yoan Bonny e partire dall'inizio al fianco di Lautaro Martinez.