Saranno con molta probabilità Lautaro Martinez e Marcus Thuram a partire titolari nell'Inter domenica pomeriggio a Pisa: un gol del capitano nerazzurro (quattro centri in campionato) vale 2 volte la posta puntata, quello dell'attaccante francese 2,40. La presenza nel tabellino dei marcatori di Hakan Calhanoglu - che punta a riscattare l'errore nel derby dal dischetto - è vista a 3,75, come quella di Piotr Zielinski, a segno a Madrid.

Tra i toscani, Alberto Gilardino è orientato a puntare davanti sul tandem formato da Stefano Moreo e Mbala Nzola: una rete di entrambi gli attaccanti paga 6 volte la posta.