Il peso specifico di Hakan Calhanoglu nel 2025 è ben rappresentato dai suoi numeri: 6 gol segnati in campionato nell’anno solare, secondo solo a Lautaro Martínez tra i nerazzurri.

L’efficacia del turco lontano da San Siro è un dettaglio prezioso: nessun giocatore dell’Inter ha segnato più di lui in trasferta nel 2025, tre reti, lo stesso bottino del capitano argentino. Contro il Pisa entrambi proveranno a ripetersi. 

Sezione: Stats / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 19:30
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print