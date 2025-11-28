Domenica pomeriggio alla Cetilar Arena Garibaldi si affronteranno due squadre agli estremi opposti per quel che concerne le conclusioni in porta: l'Inter, la squadra che ha tentato più volte la via della rete con 219 conclusioni, sfida il Pisa che è invece la squadra che ne ha subite di più con 196. Inoltre, la squadra lombarda è anche quella che ha concesso meno tiri agli avversari (107), mentre quella toscana ha centrato lo specchio della porta meno volte rispetto a ogni altra (30).