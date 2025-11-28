Dal proprio profilo Instagram, l'ex centrocampista di Atletico Madrid e Fiorentina Mario Suarez ha tessuto le lodi dei Colchoneros dopo la vittoria contro l'Inter sottolineando l'importanza per la squadra di Diego Simeone del difensore José Maria Gimenez, autore del gol vittoria. "L'Atleti i è la squadra in forma migliore e la più competitiva di tutta la Spagna in questo momento, senza dubbio. È arrivato a sei vittorie consecutive e questa striscia, per me, sarebbe inconcepibile senza Giménez, tornato dall'infortunio. Otto partite con sette vittorie e una sola sconfitta, contro l'Arsenal; e in quelle sette vittorie, la squadra ha subito solo tre gol. Nelle partite che ha saltato per infortunio, la squadra ha subito 14 gol in dieci partite, ottenendo solo quattro vittorie".

Suarez ha individuato anche il fattore decisivo nella gara di mercoledì: "Mi sono piaciuti molto i cambi fatti da Simeone. L'ingresso di Koke è stato fondamentale; anche quello di Antoine Griezmann, con quell'assist a Giménez, è stato decisivo. Mi è piaciuto molto anche l'impatto di Marc Pubill, che si è lanciato in avanti e ha avuto anche un'occasione da gol".